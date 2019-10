Der Chemieriese BASF lässt sich von den aktuellen Konjunktursorgen nicht beirren und arbeitet weiter daran, seine Führungsrolle im weltweiten Chemiegeschäft zu untermauern. Nachdem kürzlich der Bau eines zweiten Verbundstandortes in China beschlossen wurde, wurde nun ein weiterer strategisch wichtiger Deal festgezurrt.So hat sich der DAX-Konzern weitere Partner ins Boot geholt, um ein Werk in Indien zu errichten, welches wohl noch deutlich größer ausfallen wird als zunächst geplant. Demnach will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...