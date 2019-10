Nur kurz währte die Euphorie angesichts des Durchbruchs bei den Brexit-Verhandlungen gestern an den europäischen Börsen. Unmittelbar nach Bekanntgabe der Einigung gab es stark anziehende Kurse, allerdings wurden sehr schnell kritische Stimmen aus dem Vereinigten Königreich laut, und erneute Skepsis machte sich breit. Die nordirische DUP-Partei erklärte sofort, mit dieser Vereinbarung nicht einverstanden zu sein, und um diesen Pakt durch das Parlament zu bringen benötigt Boris Johnson bei der Abstimmung Abweichler aus den Oppositionsparteien. Auf Grund dieser Nachrichten schloss der EuroStoxx 50 letztendlich 0,3% schwächer, in Frankreich musste der Index 0,4% abgeben, in Deutschland gab es ebenfalls ein leichtes Minus von 0,1%, nur in London konnte der ...

