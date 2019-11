Österreich ist vom Aktienmarkt mit dem Fokus auf den Mittelstand Deutschland deutlich ähnlicher als die Schweiz. Es fehlen die ganz großen internationalem Firmen, aber als Brücke nach Osteuropa und Nischenanbieter gibt es einige auch gerade in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit interessante Firmen, die gar nicht so teuer sind. Österreich wird von internationalen und auch deutschen Investoren oft übersehen, was aber auch Chancen bietet. Auch das Wikifolio Nebenwerte Europa bedient sich aus diesem Anlageuniversum. Neben Verbund, Facc und Fabasoft werden in dem Video einige Aktienideen präsentiert die entweder günstig sind oder qualitativ hochwertig. 5.0 01 Dieser Artikel Die 10 besten Österreich Aktien langfristig: Verbund, FACC, Fabasoft etc. erschien zuerst auf investresearch.net. ...

