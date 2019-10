Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und gesenkten Wachstumszielen für 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72,50 Euro belassen. Die Umsätze auf vergleichbarer Fläche hätten seine und die Markterwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor allem die Sparten EDP (Essential Dairy & Plant; Milchfrischeprodukte) sowie Wasser (Waters) seien der Grund gewesen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 02:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-18/09:29

ISIN: FR0000120644