Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zürich (pta006/18.10.2019/09:00) - Die N+V AG bietet den Inhabern der von der Enterprise Holdings Ltd. begebenen Anleihe ISIN DE000A1G9AQ4 an, ihre Schuldverschreibungen zu erwerben.



Die Annahmefrist läuft vom 18.10.2019 bis 14.11.2019.



Die Angebotsunterlage kann auf der Website der N+V AG abgerufen werden: https://www.nv.ag



(Ende)



Aussender: N+V AG Adresse: Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: FB Corporate Actions E-Mail: kontakt@nv.ag Website: www.nv.ag



ISIN(s): DE000A1G9AQ4 (Zielgesellschaft) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1571382000190



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 18, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)