Alle Komponenten der Ramo-Serien zeichnen sich durch ein einteiliges, rundum geschlossenes Gehäuse zur Einzelmontage aus, das ausführungsabhängig mindestens die Schutzart IP65 aufweist. Damit lassen sie sich als Standalone-Einheiten ohne zusätzliche Abdichtung auch in feuchten und schmutzigen Umgebungen verwenden. Dabei erübrigt der Plug-&-play-Anschluss über Standard-M12-Steckverbinder die aufwendige manuelle Verdrahtung und gestattet eine rasche Inbetriebnahme auch durch ungeschultes Personal. Die Serien 22 und 30 unterschieden sich neben den Abmessungen durch das Design: Ramo-22-Ausführungen verfügen über schwarze Kunststoff-Frontringe, Komponenten der Serie Ramo 30 zeichnen sich durch eine flache Edelstahlblende aus.

Flexible Montagemöglichkeiten

Der zugehörige 90°-Montagewinkel Ramo Edge ermöglicht eine einfache und flexible Platzierung einzelner Komponenten in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung an den vorgesehenen Stellen. Durch das Kantenmaß von 40 mm eignet sich die Halterung gut zur Montage auf 40-mm-Profilschienen. Nach der Befestigung braucht das gewählte Modell nur in die Einführungsbohrung des abgewinkelten Schenkels gesteckt und rückseitig mit einem Gewindering fixiert werden. In der Bohrung gewährleisten vier Aussparungen eine Arretierung der Verdrehschutznase, sodass die Taster, Schalter oder Leuchten in jeder Montagesituation ...

