Das LIFE-Programm der EU würdigt das Potenzial der GE eigenen Initiative "Green Gas for Grid" (g 3 ) zur deutlichen Verringerung von Treibhausgas-Emissionen

Die in g³-Hochspannungsprodukten enthaltene Gasmasse hat ein um mehr als 99 reduziertes CO 2 -Äquivalent im Vergleich zu SF 6

Ein g³-gasisolierter 420-kV-Leistungsschalter mit einem Schaltvermögen von 63 kA für Umspannwerke wird aufzeigen, dass g³-Technologie auf allen Hochspannungsebenen europäischer Netze eingesetzt werden kann

Das Geschäftsfeld Grid Solutions von GE Renewable Energy (NYSE-GE) hat den Zuschlag für eine Förderung aus dem LIFE-Programm der Europäischen Union zum Klimaschutz in Höhe von 2,2 Millionen Euro erhalten, um die Entwicklung eines Schwefelhexafluorid (SF 6 ) freien, gasisolierten Leistungsschalters für 420 Kilovolt (kV) und 63 Kiloampere (kA) zum Einsatz in Umspannwerken zu unterstützen.

For illustration purposes only, this is an example of a 420 kV SF6-insulated substation. Image courtesy of EU LIFE18 CCM/FR/001096 project.

Der neue Leistungsschalter wird auf der branchenführenden Technologie "Green Gas for Grid" (oder "g3", ausgesprochen "g-cubed") von GE basieren und die gleiche Leistungsfähigkeit und kompakte Baugröße wie ein herkömmlicher SF 6 -isolierter Leistungsschalter aufweisen jedoch mit 99 geringerem CO2-Äquivalent des Isoliergases. Mit Fertigstellung im Jahre 2022 wird der g3-Leistungsschalter der weltweit erste SF 6 -freie, gasisolierte 420-kV-Leistungsschalter für Umspannwerke sein.

Ein Leistungsschalter ist eine Schutzeinrichtung zur Lasttrennung, wenn ein Problem im Stromnetz vorliegt. Hochspannungs-Leistungsschalter in 420 kV Ausführung werden in Umspannwerken von Übertragungsleitungen für große Entfernungen eingesetzt.

Dank seiner guten Isolations- und Lichtbogenlöscheigenschaften wird SF 6 häufig n Umspannanlagen von Strom-Übertragungbetreibern eingesetzt, was letztendlich etwa 80 des weltweiten SF 6 -Verbrauchs ausmacht. SF 6 wurde vom Kyoto-Protokoll 1997 als Treibhausgas mit der stärksten Wirkung benannt. Wenn es entweicht, wirkt es schätzungsweise 23.500 Mal so stark wie CO2. Zudem kann es bis zu 3.200 Jahre in der Atmosphäre verbleiben.

"Unsere g3-Technologie ist eine bahnbrechende Alternative zu SF 6 für Hochspannungsanlagen und ist ein Teil von GE's intensiven Bemühungen, den Stromnetzbetreibern dabei zu helfen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren," sagt Vera Silva, Chief Technology Office bei GE Grid Solutions.

"Weil 420 kV in den meisten europäischen Ländern die höchste Spannungsebene ist, wird durch einen funktionsgeprüften g3-isolierten 420-kV-Leistungsschalter aufgezeigt, dass die g3-Technologie auch auf anderen Hochspannungsebenen und für andere wichtige gasisolierte Schaltanlagenkomponenten wie Trennschalter, Erdungsschalter und Messwandler eingesetzt werden kann," sagt Yannick Kieffel, Material und Eco Design Team Leader bei GE Grid Solutions und gleichzeitig Projektleiter für das EU-geförderte g3 Projekt.

Aktuell bietet GE bereits die folgenden Produkte in g3 Ausführung an: Live Tank Leistungsschalter und gasisolierte Schaltanlagen bis 145 kV, gasisolierte Leitungen bis 420 kV und Messwandler bis 245 kV.

"Dieses Projekt passt aufgrund seines potenziellen Einflusses auf den Übergang zu einer nachhaltigeren und klimafreundlichen Zukunft in Europa hervorragend zu unserer aktuellen LIFE-Finanzierungsrunde", so Angelo Salsi, Referatsleiter des LIFE-Programms bei der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME). "Das LIFE-Programm ist einer der effizientesten und bekanntesten EU-Fördermechanismen. Es unterstützt die Natur, die Umwelt und den Klimaschutz seit über 25 Jahren. Wir freuen uns auf den positiven Effekt, den dieses Projekt in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus in ganz Europa haben wird."

Die Grid Solutions-Teams von GE werden mit verschiedenen europäischen Partnern am g3-Projekt arbeiten. Dazu gehören die Universität Brno in der Tschechischen Republik, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Deutschland, das die wissenschaftliche Datenbank aufbaut, außerdem CEA, ein führendes französisches Unternehmen, das an der Leistungsschalter-Entwicklung beteiligt sein wird sowie Übertragungsnetzbetreiber, die bei der Prüfung und Implementierung des fertigen Produkts unterstützend wirken.

Derzeit haben 18 führende Netzbetreiber darunter National Grid in Großbritannien, RTE in Frankreich und TenneT in Deutschland an 23 Standorten g3-Anlagen von GE installiert. Zusammen haben diese Projekte den Einsatz von mehr als 409.000 Tonnen CO2-Äquivalent im Netz vermieden.

Einzelheiten zum EU-finanzierten g3-Leistungsschalter-Projekt LIFE18 CCM/FR/001096 LIFE GRID finden Sie hier.

Weitere Informationen zu g3-Umspannanlagen von GE und einen Entwicklungsplan bis 2025 finden Sie auf unserer Webseite.

Klicken Sie hier, um auf die interaktive g3-App von GE zuzugreifen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:

