Wien (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen der Unternehmensstrategie - Building the global leader in sensor solutions - beabsichtigte ams AG (ams), mit OSRAM Licht AG (OSRAM) ein deutlich größeres Unternehmen zu übernehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Trotz einer Absenkung der Annahmequote von 70% auf 62,5% als auch Erhöhung des Kaufpreises pro Aktie von EUR 38,50 auf EUR 41,00 sei von "nur" 51,9% der Aktionäre das ams-Angebot bis zum Stichtag des Übernahmeangebots (Mitternacht 1. Oktober 2019) akzeptiert worden. Damit sei die OSRAM Übernahme durch ams vorerst gescheitert. ams bleibe jedoch mit 19,99% direktem Anteil an OSRAM dessen größter Einzelaktionär. Dennoch, ams habe nach wie vor Interesse an einer vollständigen Übernahme des deutschen Lichtspezialisten. Weitere neue Details dazu gebe es bis dato noch nicht. ...

