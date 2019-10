Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungen an den Rentenmärkten stehen aktuell unter starkem Einfluss politischer Ereignisse, so Patrick Boldt von der Helaba.Haupteinflussfaktor seien zuletzt die Nachrichten über einen Durchbruch bei den "Brexit"-Verhandlungen gewesen. Ob die Hoffnungen auf einen geordneten "Brexit" erfüllt würden, stehe am Samstag fest, wenn das britische Unterhaus über den Entwurf abstimme. Die Zuversicht auf ein baldiges Ende des "Brexit"-Chaos lasse die Renditen steigen. So habe die Rendite der 10J-Benchmarkanleihe gestern die Abwärtstrendlinie von Oktober letzten Jahres übersprungen und liege aktuell bei -0,40%. Der Renditevorsprung amerikanischer Titel mit zehn Jahren Laufzeit gegenüber Bunds liege momentan bei 215 BP. (18.10.2019/alc/a/a) ...

