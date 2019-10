Wien (www.aktiencheck.de) - Unternehmensseitig standen am Donnerstag einmal mehr Quartalsberichte im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Erhöhte Umsatzziele des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) hätten den Schweden einen Kurssprung von über 6% beschert und auch die Anteilsscheine des finnischen Konkurrenten Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) an der Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)-Spitze um gut 2% in die Höhe getrieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...