Zürich (awp/sda) - Am Flughafen Zürich wird derzeit eine neue Gepäcksortieranlage gebaut. Deshalb kommt es während zwei Monaten zu einer Änderung, die auch die Passagiere betrifft: Im Check-in 2 kann das Gepäck an zwei Reihen nicht mehr aufs Band gelegt werden.Im Check-in 2 können die Passagiere zwar normal am Schalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...