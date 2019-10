Hannover (ots) - Eine Umfrage von Wertgarantie unter mehr als 11.000 Tablet- und Laptop-Nutzern ergab: Samsung Tablets sind laut ihren Nutzern robuster als die von Apple - nur 37,6 Prozent verzeichnen während der gesamten Nutzungsdauer Defekte an ihren Geräten.Tablet-Nutzer von Samsung scheinen etwas behutsamer mit ihren Geräten umzugehen, denn lediglich jeder Dritte hatte bereits einen Schaden am Tablet, dazu gehören Displayschäden, technische Defekte und kleine Schönheitsfehler. Die Tablets von Apple-Nutzern weisen hingegen mit 43,6 Prozent mehr Schäden auf. Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass iPad-Nutzer ihre Geräte häufiger unterwegs nutzen als Samsung-Nutzer. Dies würde auch die höheren Sturzschäden (10,6 Prozent) bei Apple und die geringen bei Samsung (6,9 Prozent) erklären. Nicht verwunderlich ist, dass bei einem Sturz besonders häufig das Display betroffen ist - Apple (68,8 Prozent) und Samsung (65,8 Prozent)."Nutzer von iPads scheinen die Gefahr erkannt zu haben und schützen ihr Gerät besonders häufig mit einer Schutzhülle oder -folie. Denn 72,5 Prozent der Apple-Nutzer legen besonderen Wert auf einen guten Schutz, Samsung-Nutzer hingegen nur zu 65,6 Prozent.", erläutert Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie.Akkuprobleme gleich auf bei Samsung und AppleEines haben Samsung- und Apple-Nutzer gemeinsam, denn gut die Hälfte der Tablets weist im Laufe ihres Lebenszykluses Akkuprobleme auf. Trotz allem sind Apple-Nutzer starke Anhänger ihrer Geräte: 42,6 Prozent würden sich für einen Wiederkauf ihres Gerätes entscheiden. Samsung-Nutzer würden das gleiche Gerät hingegen nur zu 34,6 Prozent erneut kaufen.Datengrundlage zur UmfrageFür die Umfrage hat Wertgarantie Statista beauftragt. 11.140 Nutzer im Alter zwischen 18 und 60+ Jahren wurden im Zeitraum Juni bis August 2018 befragt. Die gesamten Umfrage-Ergebnisse zu Apple, Samsung und weiteren Herstellern sind in der Tablet-Reparatur-Studie zu finden. (http://ots.de/YysFsh)Über Wertgarantie:Wertgarantie ist Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik, Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 740 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, aktuell zählt der Bestand der Gruppe über 6 Millionen Verträge. Im Mai 2018 wurde Wertgarantie von Deutschland Test mit einem Maximum-Score von 100 Punkten als Deutschlands Versicherer mit der "Höchsten Reputation" ausgezeichnet.www.wertgarantie.dePressekontakt:Gina Schneider | Referentin für Public Relations & Marketing | Tel:0049 511 71280-648 | E-Mail: g.schneider@wertgarantie.deOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127001/4404705