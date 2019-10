Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Zwei Wochen war der Dax im Rallyemodus - heute macht er zunächst einen Boxenstopp. Zwar bleibt nach wie vor die Hoffnung auf einen geregelten Brexit und eine Einigung im Handelsstreit. Doch Anleger lehnen sich heute nicht mehr weiter aus dem Fenster. Der Dax startet leichter. Denn bei aller Brexit Euphorie - ob der Vertrag am Samstag tatsächlich durchs englische Parlament kommt ist eher unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass die Wirtschaft in China so langsam wächst wie seit 30 Jahren nicht mehr. Für Analysten ganz klar eine Folge des Handelskrieges. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß