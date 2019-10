Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts010/18.10.2019/10:30) - Interessant ist, dass die Anzahl der in Deutschland publizierten Publikumszeitschriften in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist: Im Jahr 2018 erschienen insgesamt 1.625 Titel, im Vergleich dazu wurden im Jahr 1997 noch 1.048 Titel publiziert. Trotz alledem oder gerade deswegen hat sich der Herausgeber entschieden, noch eines drauf zusetzen: Ab sofort ist die Erstausgabe des Dropshipping Magazine kostenfrei erhältlich. "Vor dir liegt das erste Heft einer neuen Zeitschrift, des Dropshipping Magazine. Sie wird künftig vierteljährlich über alle wesentlichen Branchen-News, Insights und spannende Grunderstorys im Bereich E-Commerce und Streckenversand informieren." So lauten die ersten Worte im Editorial des neuen Magazins. Die Herausgeberin und Geschäftsführerin von EXPERTISEROCKS, Jasmin Hoffmann, welche auch verantwortlich für das komplette Design ist, freut sich über den neuen Meilenstein in der Firmengeschichte. Fabian Siegler - EU-Dropshipping Experte - wird ebenfalls redaktionell für das Magazin tätig sein. Das Dropshipping Magazine füllt eine bewusste Lücke am Kiosk und online. Der Anspruch ist, dass der Leser im Mittelpunkt steht. Persönliche, Direktansprache in Du-Form. Üblich, nicht zuletzt deshalb, da EXPERTISEROCKS in Spanien ansässig ist. Dort pflegt man einen entsprechenden Umgang. Aber auch in Zeiten von Instagram oder YouTube: Die Zielgruppe kennt die Akteuere genau. Die Erstausgabe legt den Schwerpunkt auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft mit spannenden Branchen-News sowie Gründer-Content. Aktuelle Themen sind Messetermine für Dropshipper, Tipps zur Steuerberater-Suche, Gründerzuschuss und Businessplan-Erstellung sowie vieles mehr. Das Magazine wird fortan alle drei Monate erscheinen. Die nächste Ausgabe erscheint am 15.1.2020. Die aktuelle Erstausgabe kann kostenlos online unter https://dropshipping-magazine.rocks/ abgerufen werden. (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: dropshipping-magazine.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191018010

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2019 04:30 ET (08:30 GMT)