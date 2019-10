In den letzten Wochen wurde immer wieder der signifikante Anstieg beim Palladium ein großes Thema und auch Platin zieht langsam nach. Außer den Rohstoffen selbst profitieren davon die Aktien von Norilsk Nickel (WKN: A140M9), Sibanye-Stillwater (WKN: A1KBRZ) und Anglo American Platinum (WKN: 856547).

Die Aktien der PGM-Metallproduzenten stehen unter Strom und haben sich seit Jahresbeginn teils verdoppelt. Ich spreche bewusst einmal abseits des Mainstreams über die Metalle der Platingruppe, weil die Aktien nach dem langen Bärenmarkt noch nicht auf dem Radar aller Investoren sind. Nur wenige Anleger kennen die nicht leicht zu findenden Anlagemöglichkeiten und scheuen vor einer Prognose zurück.

Blockchain und Krypto-Technologie im PGM-Sektor

Die spannendste Entwicklung im Bereich der Platinmetalle kommt von Russlands reichstem Mann, Vladimir Potanin, dem Vorstandsvorsitzenden von Norilsk Nickel - oder jetzt Nornickel.

Der Milliardär scheint ein Mann mit großen Visionen zu sein und berichtete schon im März beim Nachrichtensender Bloomberg von seinem neuesten Plan: Die Schaffung mehrerer digitaler Plattformen mit Krypto-Token speziell für den Handel und hinterlegt mit Palladium und anderen Metallen.

Jüngst konkretisierte er diese Pläne noch einmal mit einem exklusiven Interview für die Kryptonews-Plattform Coindesk.

Wir versuchen, alle unsere Verträge zu digitalisieren, weil sie effizienter werden, die Transaktionskosten niedriger sind und die Flexibilität für unsere Kunden erhöhen.

In diesem Sommer trat das Unternehmen Hyperledger bei, einem von der Linux Foundation geführten Blockchain-Konsortium.

Der Milliardär Potanin ist zusammen mit dem weltweiten Top-Palladium-Produzenten MMC Norilsk Nickel PJSC bereits bei den Schweizer Behörden vorstellig.

In den Gesprächen geht es um die Ausgabe von Token durch seine in der Schweiz ansässigen Palladium-Fonds. Vielleicht, so gibt sich Potanin in dem Bloomberg-Interview zuversichtlich, könnte das Konzept auch auf andere Metalle ausgeweitet werden. Potanin, der etwa ein Drittel von Nornickel besitzt, sagte zugleich, dass er die Idee bereits an die Kunden herangetragen habe und es Nachfrage nach den mit Metallbeständen hinterlegten Token gäbe.

Außerdem seien Handelssysteme und Technologien unter Verwendung des Blockchain-Systems für Waren- und Industriesektoren interessant, zeigt sich Potanin visionär.

Denn dezentrale Netzwerke und Plattformen ohne Hauptakteure könnten die Zukunft sein und auch helfen, Kosten sowie Verwaltungszeiten zu senken. Der russische Tycoon ließ auch wissen, dass Nornickel an einer digitalen Plattform für Transaktionen innerhalb des Unternehmens und zwischen einzelnen Geschäftsbereichen arbeitet.

So könne die russische Zentralbank die Regulierung von Blockchain-Systemen in kleinerem Maßstab testen, bevor es Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft habe, meinte Potanin.

In Russland befinde sich Nornickel in "sehr fortgeschrittenen Gesprächen" mit der Zentralbank, um ein Pilotprojekt zur Tokenisierung anderer Güter zu starten, vom Flugticket bis zum Schiffscontainer, so Coindesk unter Berufung auf Potanin.

Palladium-Kurse: Die "Musik spielt noch weiter"

Pläne, mit denen der russische Milliardär und CEO Vladimir Potanin für den Top-Palladium-Produzenten Punkte sammeln ...

