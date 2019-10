Wien (www.anleihencheck.de) - Bei den österreichischen Unternehmen nimmt die Berichtssaison langsam Fahrt auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die A1 Telekom Austria Group AG berichtete am Dienstag nachbörslich das Ergebnis für das Q3/2019 und eröffnete damit die Berichtssaison für unserer Österreich-Coverage, so die Analysten der RBI. Die Umsatzerlöse hätten um 3,4% auf EUR 1.153 Mio. gesteigert werden können. Das EBITDA exkl. Restrukturierungsaufwendungen sei i.W. aufgrund höherer Erlöse aus Dienstleistungen um 5,1% auf EUR 460 Mio. angestiegen. Die Zahl der Mobilfunkkunden habe um 1,9% gegenüber Q3/2018 zugenommen. Bilanzseitig habe die Leverage Ratio (inklusive IFRS 16) per 30. September bei 2,3x gelegen (1. Januar 2019: 2,4x). Der berichtete Free Cashflow habe sich aufgrund von positiven Working Capital Effekten im Q3/2019 auf EUR 183 Mio. belaufen (Q3/2018: EUR 120 Mio.). Für das GJ/2019 habe das Management den Ausblick bestätigt und gehe weiterhin von einem Umsatzwachstum von rund 2% sowie Capex (ohne Leasingverhältnisse, Frequenzinvestitionen und Akquisitionen) in Höhe von EUR 770 Mio. aus. ...

