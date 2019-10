Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In einer außerordentlichen Sitzung haben der Aufsichtsrat der CECONOMY AG (CECONOMY) (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) und Jörn Werner, Vorsitzender des Vorstands (CEO), in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung zu trennen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

