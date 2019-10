Original-Research: Ahlers AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Ahlers AG Unternehmen: Ahlers AG ISIN: DE0005009740 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2018/19 Empfehlung: Kaufen seit: 18.10.2019 Kursziel: 3,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 18.10.2018, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Deutlich gesteigerte Profitabilität im dritten Quartal 2018/19 In den ersten neun Monaten des laufenden 100. Jubiläumsjahres 2018/19 konnte die Ahlers AG ihr Maßnahmenprogramm zur Ertrags- und Effizienzsteigerung bereits weitgehend abschließen und trotz der weiterhin rückläufigen Entwicklung des deutschen stationären Bekleidungseinzelhandels operativ im oberen Bereich der eigenen Planungen abschneiden. Dabei entwickelten sich insbesondere die Jeans-Umsätze positiv, während vor allem das Geschäft mit Anzügen unter der weiterhin fortschreitenden Casualisierung litt. Nachdem für das am 30. November endende aktuelle Transformationsjahr nochmals ein Verlust erwartet wird, sollten mit voller Wirksamkeit der Maßnahmen ab 2019/20 wieder schwarze Zahlen ausgewiesen werden können. Zudem dürfte die infolge der deutlich verbesserten Bilanzstruktur zum 31. August auf sehr solide 59 Prozent gehievte Eigenkapitalquote im Rahmen des weiteren Abbaus des Net Working Capitals tendenziell noch weiter ansteigen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 2,70 Euro beläuft sich die Marktkapitalisierung der Ahlers AG mit rund 37 Mio. Euro auf gerade einmal knapp 40 Prozent des zum 31. August mit 92,5 Mio. Euro bzw. 6,76 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapitals. Zudem gehen wir von gewissen stillen Reserven in dem umfangreichen Bestand an Kunstwerken aus. Unter diesem Aspekt erscheint die Ahlers-Aktie nach wie vor unterbewertet. Auf dem aktuellen Kursniveau erhöhen wir daher unsere Einstufung für den Titel bei einem unveränderten Kursziel von 3,50 Euro von ??zHalten" auf ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19205.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

