Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie nach einer Kappung der Jahresziele von 73 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine pessimistische Sicht auf das Polysiliziumgeschäft sei bestätigt worden, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verstärkt werde die negative Entwicklung des Wacker-Produkts durch eine offenbar geringe Nachfrage aus der chinesischen Solarindustrie. Auch die Ergebnisaussichten für 2020 seien nun bescheidener. Allerdings könnte sich das Chemiegeschäft im Falle einer Lösung der derzeitigen Handelsstreitigkeiten erholen./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-10-18/11:36

ISIN: DE000WCH8881