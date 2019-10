Der Finanzguru Ray Dalio vertritt die Auffassung, dass sich der globale Konjunkturzyklus in einem "deutlichen Abschwung" befindet und die Weltwirtschaft mindestens zwei Parallelen zu den 1930er Jahren aufweist, so CNBC. Laut Ray Dalio befinden sich die großen Volkswirtschaften bereits in einem typischen konjunkturellen Abschwung. Somit sei es für die Zentralbanken zu spät, um wirklich viel zu bewirken. ...

