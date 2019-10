Die Deutsche Post befindet sich laut der Privatbank Berenberg immer offensichtlicher auf dem Weg zu ihren Gewinnzielen. Die Sicht auf die künftige Geschäftsentwicklung sei klarer geworden, schrieb der nun zuständige Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er empfiehlt die bisher mit "Hold" bewertete Aktie Gelb nun zum Kauf. Das Kursziel hob er von 33 auf 38 Euro an, womit er aktuell ein Kurspotenzial von rund 23 Prozent sieht.

"Es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass die Deutsche Post ihr Ziel eines Ergebnisses vor Zinsen und Steuern in Höhe von 5 Milliarden Euro im Jahr 2020 erreicht", schrieb Howard. Das neue Ziel eines operativen Ergebnisses (Ebit) "über 5,3 Milliarden Euro" für 2022 sei inzwischen sogar relativ konservativ, denn das Management sei bei den zugrundeliegenden Annahmen für die Weltwirtschaft umsichtig. "Das ist vorsichtig, aber lässt Spielraum für Anhebungen, falls sich die Lage bessert."

Der wichtigste Wachstumstreiber für die Gewinne bis 2022 dürfte das Express-Geschäft der Post sein, das weiter vom qualitativ hochwertigen Netzwerk und dem weltweiten Wachstum des Online-Geschäfts profitieren sollte.

Außerdem verbessere sich die Erwirtschaftung von Barmitteln langsam aber stetig, ein Dauerbrenner für die Deutsche Post, schrieb er. Sie werde inzwischen besser planbar.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ck/tih/mis

