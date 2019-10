marktEINBLICKE um 12: DAX tritt auf der Stelle - Grünes Licht für Infineon

Der DAX tritt am Freitag auf der Stelle und verteidigt damit weiter die 12.600er-Marke. Nachdem das Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien am Donnerstag noch für Freude an der Börse gesorgt hatte, ist inzwischen etwas Ernüchterung eingekehrt. Es wird befürchtet, dass die Vereinbarung doch noch scheitert. Dementsprechend halten sich die Anleger mit Neuinvestitionen vorerst zurück.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.669 MDAX -0,1% 26.092 TecDAX +0,1% 2.803 SDAX -0,2% 11.335 Euro Stoxx 50 +0,0% 3.589

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Im Fokus steht außerdem Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Die EU-Wettbewerbskommission hat dem Chip-Hersteller grünes Licht für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor (WKN: 871117 / ISIN: US2328061096) gegeben.

