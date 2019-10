Was war los? Die Aktien von Teladoc Health (WKN:A14VPK) stiegen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im vergangenen Monat um 17 %. Grund dafür waren eine Reihe von Mitteilungen, die darauf hindeuten, dass sich das Wachstum von Telemedizindiensten beschleunigt. Und nun? Am 4. September gab Teladoc eine Vereinbarung mit der Johnston Group bekannt, einem Anbieter von Lösungen für die Personalvorsorge. Die Vereinbarung wird mehr als 30.000 kleinen Unternehmen in Kanada den Zugang zu den Telemedizindiensten ...

