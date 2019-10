Bizen soll dort ansetzen, wo CMOS ob immer kleinerer Strukturgrößen und steigender Komplexität vielen vor allem kleineren Halbleiterherstellern Probleme bereitet. Die Prozesstechnologie soll die Durchlaufzeiten eines Wafers von etwa 15 auf drei Wochen reduzieren, gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und eine höhere Gatedichte als CMOS bieten. Zusätzlich fallen für die Bizen-Technologie maximal acht Lagen an, was die Komplexität deutlich reduziert und durch weniger Fotomasken auch die Kosten für die Technologie deutlich unter CMOS-Level hält.

David Summerland, CEO von Search For The Next (SFN) erklärt: "Mit immer kleineren Geometrien gerät die CMOS-Technologie physikalisch an ihre Grenzen. Wir gingen direkt zurück an den Anfang der Mikroelektronik und haben einen Weg gefunden, Quanten-Tunneling-Mechanismen im Silizium oder in Wide-Bandgap-Halbleitern wie GaAs kommerziell nutzbar zu machen. Das Resultat der Arbeiten ...

