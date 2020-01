VANCOUVER, BC, KANADA (23. Januar 2020) - Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Ihuana S.A.S. ("Ihuana") eine Forschungskooperationsvereinbarung (die "Vereinbarung") mit La Fundacion Universitaria de Ciencias de la Salud (The University Foundation of Health Sciences) (die "Universität") mit Sitz in Bogota, Kolumbien unterzeichnet hat. Mit dieser Vereinbarung bekunden die Vertragsparteien ihre Absicht, im Hinblick auf die Forschung und Formulierung von Arzneimitteln auf Basis von nicht psychoaktivem Cannabis sowie Cannabis-Nebenprodukten zusammenzuarbeiten.Die Universität ist eine gemeinnützige, private Bildungseinrichtung für Gesundheitsversorgung und wurde im Jahr 1976 gegründet. Zwischen ihren beiden Standorten - zu denen auch eine Kinderklinik in San Jose zählt - verfügt die Universität über alle notwendigen Technologien zur Durchführung hochspezialisierter medizinischer und chirurgischer Behandlungen: ein automatisiertes klinisches Labor, diagnostische Bildgebungsgeräte, Abteilungen für Neurowissenschaften und interne Medizin sowie eine ambulante Versorgung. Zusätzlich betreibt die Stiftung auch Laboratorien für Biologie, Biochemie, Anatomie, Physiologie, Genetik, Immunologie, Histologie, Mikrobiologie und klinische Stimulation.Ihuana und die Universität werden gemeinsam wissenschaftliche Forschungslösungen im Hinblick auf den Einsatz von Cannabisprodukten in der Medizin erarbeiten. Die Forschungsteams aus beiden Gruppierungen werden in enger Zusammenarbeit Studien planen und umsetzen. Die Universität stellt dabei die Infrastruktur zur Verfügung und die Kontakte zu unterschiedlichen Forschern her, während Ihuana die verschiedenen Ressourcen, einschließlich Testmaterial, beibringt. Die Kosten der Forschungsaktivitäten werden für jedes einzelne Forschungsprodukt zwischen den beiden Vertragsparteien ausgehandelt und das aus der Studie resultierende geistige Eigentum wird aufgeteilt, je nachdem, welchen Kapitaleinsatz jeder Vertragspartner beisteuert.Die Universität erklärt sich bereit, den Zugang zu und die Interaktion mit Partnerkliniken und Forschungszentren zu ermöglichen, die sich an klinischen Studien beteiligen. Darüber hinaus ermöglicht sie auch den Zugang zu institutionellen Ressourcen für die Finanzierung von Forschungsaktivitäten über bestehende Beziehungen."Mit dieser Partnerschaft können wir uns im kolumbianischen Medizinmarkt sofort ein Standbein aufbauen. Wir schätzen uns sehr glücklich, in einer der führenden Universitäten in Südamerika einen Partner gefunden zu haben. Damit wird der Weg für eine rasche Entwicklung von neuen Produkten sowohl für den heimischen Markt als auch für die internationalen Märkte geebnet", meint Joel Shacker, CEO des Unternehmens.Über Mota Ventures Corp.Mota Ventures ist bestrebt, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden. Sein Plan besteht darin, CBD in seinen lateinamerikanischen Betrieben anzubauen, zu qualitativ hochwertigen Mehrwertprodukten zu extrahieren sowie national und international zu vertreiben. Seine bestehenden Betriebe in Kolumbien umfassen ein 2,5 Hektar großes Gelände, das ganzjährig optimale Anbaubedingungen und Zugang zu allen erforderlichen Infrastrukturen bietet. Mota Ventures hat die Absicht, sich als vertikal integriertes, Einnahmen generierendes CBD-Unternehmen zu positionieren, das sowohl in Europa als auch in Nordamerika mit Betriebsstandorten vertreten ist. Mota arbeitet daran, über den Erwerb der Marken Sativida und First Class CBD auf internationaler Ebene Vertriebskanäle bzw. ein ganzes Vertriebsnetz aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen Vertriebskanälen direkt zum Kunden, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen. 