Die Volkswagen-Aktie schraubte sich am 16. Oktober auf ein neues 12-Monats-Hoch (Wochengewinn: +10%). Wie heute bekannt wurde, hat der Autobauer im September deutlich mehr Fahrzeuge als im schwachen Vorjahresmonat verkauft:Im vergangenen Monat lieferte VW konzernweit 904 200 Pkw an seine Kunden aus, wie der Dax -Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Das sind 9,2 Prozent mehr...

