Wien (www.fondscheck.de) - Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im September 2019 1.181,3 Mrd. CHF (August 2019: 1.169,3 Mrd. CHF) an, so die Experten von "e-fundresearch.com"."Im Berichtsmonat notierten die relevanten Börsen wieder im positiven Bereich. Das Volumen des Schweizer Fondsmarktes erzielte einen entsprechenden Zuwachs. Der Trend der Nettomittelzuflüsse hielt an, schwächte sich aber im Vergleich zu den Vormonaten ab. Am meisten Neugelder investierten die Anlegerinnen und Anleger in Aktienfonds, nachdem diese Fondskategorie im laufenden Jahr doch meistens Mittelabflüsse verzeichnet hatte", habe Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA erklärt. ...

