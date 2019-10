BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fallen in der Wählergunst einer Umfrage zufolge etwas zurück. Die Partei büßt drei Punkte ein und erreicht noch 24 Prozent, wie das am Freitag veröffentlichte ZDF-"Politbarometer" zeigt. Ende September hatten die Grünen in dieser Umfrage noch gleichauf mit der Union gelegen. Die verzeichnet nun leichte Zugewinne und landet bei 29 Prozent (plus 2). Auch die SPD verbessert sich demnach leicht auf 14 Prozent (plus 1). Die AfD verschlechtert sich um einen Punkt auf 13 Prozent./thn/DP/mis

