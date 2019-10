Asanko Gold Inc. veröffentlichte gestern die Produktionsergebnisse für das dritte Quartal 2019. Diese beziehen sich auf die Asanko-Goldmine in Ghana, Westafrika.



Aus den Daten geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum Rekordumsatz von 91 Millionen Dollar durch Goldverkäufe über 63.0009 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.443 Dollar je Unze gemacht hat.



Des Weiteren produzierte man rekordverdächtige 62.440 Unzen Gold und befindet sich damit auf dem besten Weg, den Produktionszielwert für das Gesamtjahr 2019 von 225.000 bis 245.000 Unzen zu erreichen.



