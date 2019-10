Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius SE vor den am 29. Oktober erwarteten Zahlen von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er rechne beim Krankenhausbetreiber und Medizintechnikkonzern mit einer fortgesetzten Schwäche der Infusionstochter Kabi in den USA, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften Investitionen und die Saisonalität auf der Profitabilität der Klinik-Sparte Helios in Deutschland und Spanien sorgen./ck/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-10-18/12:27

ISIN: DE0005785604