NEW YORK (Dow Jones)--Der seit dem Super Bowl im Februar laufende Streit zwischen dem Braukonzern Anheuser-Busch InBev und seinem Wettbewerber Molson Coors Brewing ist eskaliert. Anheuser-Busch beschuldigte Molson Coors, vertrauliche Rezepturen gestohlen zu haben. Die US-Tochter von Molson Coors hatte im März Anheuser-Busch verklagt und argumentiert, dass eine Werbekampagne von Bud Light fälschlicherweise angedeutet habe, dass Miller Lite und Coors Light Maissirup enthalten würden.

Im Mai hatte ein Richter daraufhin Budweiser untersagt, einige der Werbeanzeigen weiter zu schalten, und den Antrag von Anheuser-Busch auf Abweisung der Klage zurückgewiesen. Im September untersagte das Gericht Anheuser-Busch zusätzlich die Aufschrift "no corn syrup" auf der Bud-Light-Verpackung. In einer am Donnerstag beim Distriktgericht von Wisconsin eingereichten Widerklage wird behauptet, dass ein MillerCoors-Mitarbeiter im Februar von einem Anheuser-Busch-Mitarbeiter geheime Rezepte für Bud Light und Michelob Ultra erhalten hatte.

Laut den Angaben in der Klage haben die Mitarbeiter von MillerCoors in den Tagen vor und nach der Super-Bowl-Show den Anheuser-Busch-Mitarbeiter um Informationen zu den Inhaltsstoffen von Anheuser-Busch gebeten.

MillerCoors hat demnach Aufnahmen von Rezepten für Bud Light und Michelob Ultra erhalten, die beschrieben, wie die letzten Chargen jedes Bieres gebraut wurden, einschließlich der Gersten- und Hopfenmischungen sowie des Volumens und des relativen Gewichts der Zutaten. MillerCoors hatte dem Anheuser-Busch-Mitarbeiter zuvor zweimal einen Job angeboten, so die Klage. Anheuser-Busch gab am Donnerstag bekannt, dass sein Mitarbeiter bis auf weiteres suspendiert sei.

October 18, 2019

