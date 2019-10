Mutares gibt verbindliches Angebot ab und plant Erwerb einer Logistik-Tochter der ÖBB DGAP-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Mutares gibt verbindliches Angebot ab und plant Erwerb einer Logistik-Tochter der ÖBB 18.10.2019 / 12:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Mutares gibt verbindliches Angebot ab und plant Erwerb einer Logistik-Tochter der ÖBB München, 18. Oktober 2019 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute über eine Tochtergesellschaft ein notariell beurkundetes, verbindliches Angebot zum Erwerb des Geschäfts der Q Logistics GmbH, einer Logistik-Tochter der Österreichische Bundesbahnen - Holding Aktiengesellschaft (ÖBB), einschließlich der Q Logistics Tochtergesellschaft in Tschechien, abgegeben. Q Logistics ist ein Anbieter von grenzüberschreitender Transportlogistik und Warehousing-Dienstleistungen mit mehreren Standorten in Österreich. Das Unternehmen handelt Stückgut, Charterfuhren und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Food-, Pharma- und Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG)-Industrie. Q Logistics hat im Geschäftsjahr 2018 einen konsolidierten Gesamtumsatz (inkl. Tochtergesellschaft in Tschechien) in Höhe von rund EUR 250 Mio. und insgesamt ca. 920 Mitarbeiter beschäftigt. Die Transaktion bedarf noch entsprechender Gremienbeschlüsse auf Seiten der Verkäuferin, die voraussichtlich bis spätestens Ende des Monats erfolgen sollen, sowie der Annahme des notariell beurkundeten, verbindlichen Angebots durch die Verkäuferin. Mutares hat Grund zu der Annahme und geht davon aus, dass die zuständigen Gremien der Verkäuferin ihre noch ausstehende Zustimmung erteilen werden und die Transaktion danach erfolgreich zum Abschluss kommt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292 7760 Email: corinna.lumpp@mutares.de www.mutares.com Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de --------------------------------------------------------------------------- 18.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 892305 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 892305 18.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A2NB650 AXC0124 2019-10-18/12:33