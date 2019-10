Chinas Behörden haben Tesla auf die Liste zugelassener Automobilhersteller gesetzt. Somit darf der Autobauer aus den USA zukünftig in China seine E-Autos produzieren. Die Liste wurde am Donnerstag vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht, so die NYP. "Tesla wird vollständig grünes Licht für die Produktion in China gegeben", sagte Yale Zhang, Leiter der in Shanghai ansässigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...