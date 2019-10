Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 norwegische Kronen belassen. Die Kennziffern des Düngemittelkonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) habe seine Prognose und die Konsenschätzung um jeweils 2 Prozent übertroffen./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 07:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 07:59 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-18/12:43

ISIN: NO0010208051