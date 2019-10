Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach einem Chefwechsel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Der Wechsel an der Spitze des Elektronikhändlers ändere nicht an den strukturellen Problemen der Konzernstruktur, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der eigentliche Gewinner des Abgangs von Jörn Werner sei der Chef der Media-Saturn-Holding, Ferran Reverter, der in Ingolstadt sitze./mis/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:32 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-10-18/12:48

ISIN: DE0007257503