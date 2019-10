Die Jury des Elevator Lab der Raiffeisen Bank International (RBI ) hat aus den 14 Finalisten sechs Gewinner ausgewählt, die in der dritten Runde des Fintech-Partnership- Programms teilnehmen dürfen. Die Teilnehmer werden jetzt sogenannte PoCs (Proof of Concept, d. h. Machbarkeitsbeleg für ein Projekt) erarbeiten, die sie am Demo Day Anfang März 2020 präsentieren werden. Auf dieser Basis wird die RBI mögliche Kooperationen evaluieren. Über dieses 2017 gestartete Programm ging die RBI bereits 14 Partnerschaften und gemeinsame Initiativen mit Fintechs ein. "Angesichts der Qualität der diesjährigen sechs Teilnehmer am Programm bin ich zuversichtlich, dass wir weitere Kooperationen eingehen werden", sagte Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI. Die Programmteilnehmer ...

