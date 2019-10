BRÜSSEL (Dow Jones)--Der Europäische Rat hat Christine Lagarde zur neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt. Sie tritt am 1. November 2019 ihr Amt an und löst den bisherigen Amtsinhaber Mario Draghi ab. Lagardes Amtszeit läuft acht Jahre.

Am 2. Juli hatte der Europäische Rat Lagarde als geeignete Kandidatin für das Amt befunden. Der Wirtschafts- und Finanzrat hatte daraufhin am 9. Juli eine förmliche Empfehlung abgegeben. Das Europäische Parlament und die EZB hatte ihre Stellungnahmen an den Europäischen Rat am 17. September beziehungsweise am 25. Juli abgegeben.

