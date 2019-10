Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) hat am 14. Oktober 2019 beschlossen, Herrn Dr. Stephan Bühler mit Wirkung zum 15. Oktober 2019 zum weiteren Mitglied des Vorstands mit Ressortverantwortung für Recht und Compliance zu bestellen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

