Die britische Investmentbank HSBC hat Adidas vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe signalisiert, dass sich der Rückenwind bei der Bruttomarge aus dem ersten Halbjahr nun ab dem dritten Quartal in Gegenwind verwandeln dürfte, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ausmaß und das genaue Timing seien aber schwer vorherzusagen - der Marktkonsens sei hier weniger vorsichtig als das Management./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 09:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-18/13:22

ISIN: DE000A1EWWW0