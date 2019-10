Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Telefonica von 7,90 auf 7,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des spanischen Telekomkonzerns beschleunige sich, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein schlechter werdendes Marktumfeld dürfte aber auf die Stimmung drücken. Er reduzierte ein Stück weit seine Prognosen für den spanischen Markt und berücksichtigte außerdem Währungseffekte im internationalen Geschäft./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-18/13:30

ISIN: ES0178430E18