Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Franken belassen. Die negative Kursreaktion auf den Zwischenbericht der Schweizer sei überzogen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin hätten sie das beste eigenständige Quartalswachstum seit acht Jahren erzielt und schütteten bis 2022 zusätzliche 20 Milliarden Franken an ihre Aktionäre aus. Mit dem Wachstum dürfte sich der Nahrungsmittelkonzern im Verlauf der Berichtssaison noch von der Konkurrenz abheben, glaubt Oliver./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-10-18/13:45

ISIN: CH0038863350