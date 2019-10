Der DAX lässt es zum Wochenschluss gemütlich angehen, nachdem gestern noch - als Reaktion auf einen möglichen Brexit-Deal - bei 12.798 Punkten ein neues Jahreshoch markiert wurde. Die Euphorie ist inzwischen schon wieder verflogen. Nun muss sich zeigen, ob der Deal auch so durch die Abstimmung im britischen Unterhaus kommt. Am deutschen Aktienmarkt fehlen jetzt die Impulse für weitere Anschlusskäufe und so notiert der DAX aktuell nur 0,1 Prozent über dem gestrigen Vortagesschluss bei 12..

