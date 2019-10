Zwei Wochen, nachdem CATL den Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn seines Batteriezellenwerks in Erfurt erhalten hat, erfolgte am Freitag der offizielle Spatenstich. Bis Anfang 2022 entsteht auf dem Gelände am Erfurter Kreuz CATLs erste Produktionsstätte außerhalb Chinas. Die Zahlen rund um den Bau der Batteriefabrik sind bekannt: Die Chinesen investieren mittelfristig 1,8 Milliarden Euro in den Standort ...

