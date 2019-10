Das papierlose Büro - so soll die Zukunft aussehen. Auch wenn diese Vorstellung noch nicht ganz der Realität entspricht, sind die Möglichkeiten dafür längst vorhanden. Das Unternehmen clockin bietet beispielsweise eine digitale Lösung, die die Arbeitszeiterfassung und Auftragsdokumentation vereinfacht. Wir sprachen mit Geschäftsführer Frederik Neuhaus über das Thema und fragten genauer nach.

»de«: Herr Neuhaus, das zettellose Büro ist schon lange ein Wunsch von Behörden und Unternehmen. Allerdings scheint die Umsetzung noch verhalten zu sein. Ist dem so oder gibt es schon ein Umdenken?

F. Neuhaus: Da haben Sie Recht. Den Wunsch alles im Betrieb zu digitalisieren gibt es schon lange. Bisher ist es in den meisten Fällen jedoch daran gescheitert, dass die Umsetzung viel zu kompliziert und aufwändig war. Sowohl organisatorisch als auch finanziell. Erst seit Kurzem gibt es vor allem durch Smartphones und Tablet-PCs die Möglichkeit überall und einfach auf das Internet zuzugreifen. Die meisten Mitarbeiter und Unternehmer nutzen diese Angebote mittlerweile wie selbstverständlich im privaten Bereich. Nur für die Unternehmensabläufe fehlen entsprechende Angebote. Vieles läuft nach wie vor mit Stift und Papier und einem entsprechend hohen manuellen Aufwand. Die Vorteile und Potenziale, die die neuen Geräte einem Unternehmen bieten, werden noch gar nicht richtig genutzt - auch weil erst langsam entsprechende Angebote wie beispielsweise von clockin am Markt verfügbar sind.

»de«: Ist das Thema Datensicherheit auch ein Punkt, der die Nutzer verunsichert?

F. Neuhaus: Auf jeden Fall. Datensicherheit und Datenschutz ist gerade in Deutschland, aber auch bei unseren Kunden in Österreich und der Schweiz zu Recht ein sehr großes Thema. Wir haben bei clockin zum Beispiel ganz bewusst von Anfang an darauf gesetzt, dass sämtliche Daten in sicheren Rechenzentren in Deutschland liegen und alle Übertragungswege bestmöglich geschützt sind. Insbesondere bei einem so sensiblen Thema wie der Erfassung von Arbeitszeiten und Kundendaten schreibt uns auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) besondere Schutzmaßnahmen vor, die wir natürlich einhalten müssen.

»de«: Welche Software-Möglichkeiten ...

