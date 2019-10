Das Analysehaus Pareto Securities hat das Kursziel für Norma Group nach einer Umsatzwarnung von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet der Umsatzschwäche scheine sich die Profitabilität des Autozulieferers stabilisiert zu haben, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die kommenden drei Jahre habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes Ebit) aber reduziert./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

