Das Analysehaus Pareto Securities hat das Kursziel für Schaeffler von 6,80 auf 8,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Niedergang in den vergangenen Quartalen dürfte sich das Automotive-Geschäft stabilisiert haben, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte in einer höheren Marge münden. Das neue Kursziel resultiere aber allein aus der höheren Branchenbewertung./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-10-18/14:53

ISIN: DE000SHA0159