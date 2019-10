Auch Chrome für Android beherrscht jetzt Website-Isolierung, um Schutz vor Spectre und ähnlichen Angriffen zu bieten. Gleichzeitig soll die Funktion auf der Desktop-Seite auch "signifikant stärkere Angriffe" abwehren. Seit Chrome 67 lädt die Desktop-Variante des Google-Browsers jede Website in einem eigenen Prozess. Diese Website-Isolierung soll verhindern, dass Seitenkanalangriffe wie Spectre genutzt werden können, um sensible Daten wie Passwörter abzugreifen. Mit der Veröffentlichung von Chrome 77 steht diese Funktion jetzt auch in der Android-Version des Browsers bereit. Vorerst allerdings mit gewissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...