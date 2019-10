Hannover (ots) - Nach der Länderspielpause rollt der Ball wieder in den Bundesligastadien - und rechtzeitig zum spannenden Fußballherbst startet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) der MADSACK Mediengruppe einen Podcast mit der Stimme des deutschen Fußballs - Wolff-Christoph Fuss.Im neuen, 14-tägigen Format fachsimpelt der Sky-Kommentator mit RND-Fußballchef Heiko Ostendorp über das aktuelle Geschehen auf und neben dem grünen Rasen. Ostendorp verspricht: "Es wird nicht nur um Tore, Taktik und Trainer gehen, sondern auch um das bunte Drumherum im Fußball - und da haben wir eine ganze Menge zu erzählen und zu diskutieren.""Eine Halbzeit mit..." , der Fußball-Podcast des RND dauert - wenig überraschend - rund 45 Minuten plus Nachspielzeit. Fuss: "Ich freue mich riesig auf dieses für mich neue Spielfeld. Der Fußball liefert unzählige spannende Themen und Geschichten, über die es sich zu reden lohnt."In der ersten Folge "Watzke macht Favre bekloppt" geht es um Dortmunds Trainer Lucien Favre, das Lieblingstor von Arjen Robben und natürlich um die aktuelle Rolle von Thomas Müller beim FC Bayern München. "Eine Halbzeit mit..." entsteht in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management.Über das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND):Mehr als 60 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von mehr als 2,3 Mio. Exemplaren und einer Reichweite von mehr als 6,8 Millionen Lesern beziehen bereits überregionale Inhalte vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), darunter u.a. Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allgemeine, Märkische Allgemeine, Berliner Zeitung, Express. Hinzu kommen Millionen Leser in den digitalen Angeboten des RND sowie den regionalen Zeitungsmarken der MADSACK Mediengruppe.Pressekontakt:Markus HaukeLeitung UnternehmenskommunikationT: 0511 518-2630hauke.markus@madsack.deOriginal-Content von: MADSACK Mediengruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107714/4407682