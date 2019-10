Die Leuchten, die bisher die stattlichen Stalaktiten und Stalagmiten auf 1,5 Kilometern Rundweg durch die Höhle tausende von Besuchern erstaunen ließen, waren in die Jahre gekommen. Die extremen Umgebungsbedingungen in einer Tropfsteinhöhle fordern Material und Technik bis aus äußerste heraus. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 98%, mineralienhaltiges Tropfwasser und eine dauerhafte Temperatur von rund 10° Celsius setzen höchste Ansprüche an die Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit des Materials sowie an das Leuchtenkonzept.

LED-Technik erhält Ursprünglichkeit der Höhle

Die LED-Technik, deren emittierendes Licht keinen UV-Anteil enthält und darüber hinaus keine Wärme abstrahlt, erhält die Höhle in ihrer Ursprünglichkeit. Herkömmliche Leuchtmittel förderten in der Vergangenheit hingegen ein an diesem Ort unnatürliches und damit unerwünschtes Wachstum von Moosen und Algen. Darüber hinaus induzierte die Wärmeabstrahlung der Leuchten in Verbindung mit den hohen Besucherzahlen insbesondere im Sommer eine Erhöhung der Temperatur von bis zu 3° C. Die erhöhte Temperatur beeinflusste das Wachstum der Tropfsteine.

Daher wurden schon im Jahre 2007 Leuchten mit herkömmlichen Glühbirnen durch LED-Leuchten ersetzt. Über die Jahre hinweg hatten diese Leuchten jedoch an Leuchtkraft verloren. Zudem versprach die Weiterentwicklung der LED-Technik neue Möglichkeiten der Beleuchtung.

Seit April dieses Jahres werden die zahlreichen Hallen der Teufelshöhle nun von 262 LED-Leuchten aus der fränkischen Leuchtenmanufaktur dot-spot inszeniert. Der Hersteller von LED-Leuchten und -Lichtlösungen für den anspruchsvollen ...

