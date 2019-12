Der schnellste Weg nach Hause ist nicht immer auch der sicherste. Google Maps will nun dazu beitragen, dass ihr auch den am besten beleuchteten Weg nach Hause wählen könnt. Google hat für seinen Navigationsdienst Maps ein weiteres Feature entwickelt, das die App noch besser machen soll. Die neue Funktion nennt sich "Lighting" und soll nächtliche Ausflüge der Nutzer sicherer machen, indem Straßen mit schlechter oder gar keiner Beleuchtung gemieden werden können. Gut beleuchtete Straßen werden laut dem Code, der in der Beta-Version von Maps enthalten ist und von ...

